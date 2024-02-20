В Гатчинской больнице вернули зрение 102-летней пациентке

Офтальмологическое отделение Гатчинской больницы установило рекорд, успешно прооперировав самого возрастного пациента – 102-летнюю жительницу Коммунара.

Женщина приехала в Гатчинскую КМБ на плановую операцию по поводу катаракты. Она почти лишилась зрения из-за дистрофии сетчатки, могла различать лишь свет и темноту. Все документы за заполнила ее правнучка.

Несмотря на почтенный возраст, операция прошла без осложнений и длилась всего 20 минут. Благодаря хирургическому вмешательству к пациентке вернулось предметное зрение. Женщина смогла с сосчитать пальцы на руках и самостоятельно расписаться в документах при выписке.