Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.
На Купянском направлении потери ВСУ составили до 45 военнослужащих и два пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также орудие М119 производства США.
На Донецком направлении общие потери ВСУ составили свыше 395 военнослужащих, три танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, три бронетранспортера М113 производства США, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.
На Авдеевском направлении противник потерял убитыми и раненными до 425 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, а также пять автомобилей.
На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 190 военнослужащих, танк и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.
В течение суток перехвачены семь крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot» производства США, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
Кроме того, уничтожены 124 беспилотных летательных аппарата.