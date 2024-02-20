В Петербурге и Ленобласти фиксируется рост заболеваемости коронавирусом

Прирост числа инфицированных вирусом наблюдается в целом и по России.
В период с 12 по 18 февраля в России выявлено более 28,2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом — на 2,6% больше, чем неделей ранее.
Увеличение заболеваемости зафиксировано также и в Петербурге (более 3,7 тысяч случаев) и Ленинградской области (свыше 370). Количество госпитализаций пациентов с ковидом тоже выросло по сравнению с предыдущей неделей, выяснил 47news.
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