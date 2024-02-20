В Украине раскрыли число потерянных территорий

Премьер-министр Украины подсчитал ущерб стране за время конфликта.



По словам Дениса Шмыгаля, за время военного конфликта с Россией Украина утратила 20% территорий, а экономика обвалилась на 30%. Об этом политик заявил в недавнем интервью иностранной прессе.

Мы потеряли 30 процентов нашей экономики, около 20 процентов наших территорий и мы потеряли 3,5 миллиона рабочих мест, — приводит выдержку из интервью «МК».