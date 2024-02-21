У QIWI банка отозвали лицензию. Это первый отзыв в РФ за полтора года

Банк России (ЦБ) отозвал лицензию у QIWI банка (Киви банка). Это первый отзыв лицензии в РФ за полтора года. По величине активов QIWI банк занимал 89-е место в стране. Как сообщает ТАСС, пополнение «Киви кошелька» недоступно на фоне отзыва лицензии.

Отзыв лицензии объясняется нарушением федеральных законов и нормативных актов Банка России. В течение года регулятор пять раз применял меры к QIWI банку, включая ограничения на отдельные операции.

По данным ЦБ, «банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Регулятор установил многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций.

QIWI банк является участником системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100 % остатка средств, однако не более 1,4 млн руб.