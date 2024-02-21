Иномарка сгорела во Всеволожском районе

В экстренные службы 20 февраля в 21:17 сообщили о пожаре на улице Широкой в Сертолово Всеволожского района. Возле частного дома горел легковой автомобиль марки Nissan.
На место происшествия выехала дежурная смена 100-й пожарной части. На месте происшествия работали восемь человек и две спецмашины. Возгорание ликвидировано к 21:58. Информации о пострадавших не поступало.
Автомобиль выгорел полностью. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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23.05.2022 1536