Иномарка сгорела во Всеволожском районе

В экстренные службы 20 февраля в 21:17 сообщили о пожаре на улице Широкой в Сертолово Всеволожского района. Возле частного дома горел легковой автомобиль марки Nissan.

На место происшествия выехала дежурная смена 100-й пожарной части. На месте происшествия работали восемь человек и две спецмашины. Возгорание ликвидировано к 21:58. Информации о пострадавших не поступало.

Автомобиль выгорел полностью. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.