В Госдуме хотят помочь мальчику и его маме с Украины, мечтающим переехать в Россию

Ранее в интернете появилось видео, на котором ребенок признается, что моет машины на улице и копит заработанные деньги на переезд в Краснодар.
Депутат Госдумы Яна Лантратова готова оплатить ребенку и его семье из Украины билеты в Россию.
Мне очень жалко людей, наших, русских людей, которые не могут вернуться домой. Особенно больно от того, что в такой ситуации оказались и дети, — заявила парламентарий в беседе с RT.
Мужчина, снявший ролик, после того, как узнал, на что копит мальчик, обругал его матом.
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