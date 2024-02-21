Под Выборгом 22 февраля снова прогремят взрывы

На двух карьерах района продолжается добыча ископаемых.

В четверг, 22 февраля, в Выборгском районе Ленобласти будут проходить взрывные работы на двух карьерах. Это необходимо для добычи ископаемых.

Как передает районная администрация, работы будут проводиться с 12:00 до 17:00 в карьере «Каменногорский» и с 11:00 до 18:00 в «Гавриловском карьероуправлении».