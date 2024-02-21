Под Выборгом 22 февраля снова прогремят взрывы

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

На двух карьерах района продолжается добыча ископаемых.

В четверг, 22 февраля, в Выборгском районе Ленобласти будут проходить взрывные работы на двух карьерах. Это необходимо для добычи ископаемых.

Как передает районная администрация, работы будут проводиться с 12:00 до 17:00 в карьере «Каменногорский» и с 11:00 до 18:00 в «Гавриловском карьероуправлении».

Вам будет интересно
Под Выборгом 22 февраля снова прогремят взрывы карьер, Выборг, взрыв
Три дня дождей и мокрого снега: весна в Ленобласти начинается раньше и не с того - прогноз погоды до конца недели
В ближайшие несколько дней в регионе будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Водителей просят быть особенно внимательными. Как передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад»,...
21.02.2024 57
Автор