Под Выборгом 22 февраля снова прогремят взрывы

На двух карьерах района продолжается добыча ископаемых.
В четверг, 22 февраля, в Выборгском районе Ленобласти будут проходить взрывные работы на двух карьерах. Это необходимо для добычи ископаемых.
Как передает районная администрация, работы будут проводиться с 12:00 до 17:00 в карьере «Каменногорский» и с 11:00 до 18:00 в «Гавриловском карьероуправлении».
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21.02.2024 57