Водителей предупредили об ограничениях на дорогах Ленобласти 22 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 57, 80, 84, 97, 109, 122, 141, 177 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 88-км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 110, 130, 148 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и барьерного ограждения от снежных валов;

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и очистка дорожных знаков;

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

— км 163-164 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— подъезд к Выборгу №1 км 0-1 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 75-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов из-под барьерного ограждения от снега и грязи;

— км 10-25 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

— км 10-25 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

— км 43-44 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга, с 09:00 до 18:00, ремонт СБО (разделительная полоса после ДТП);

— км 43-44 ограничение скорости движения в сторону Пскова, с 13:00 до 16:00, ремонт СБО (на обочине после ДТП).