Гематологи ЛОКБ спасли мужчину с агрессивной лимфомой

Врачи Ленинградской областной больницы поставили на ноги 64-летнего пациента. За помощью мужчина обратился в тяжелом состоянии. У него диагностировали агрессивную мантийно-клеточную лимфому.

Год назад Юрий начал ощущать сильную слабость и затрудненное дыхание, резко похудел почти на 30 килограммов. Выявлять болезнь и назначать лечение его направили в онкогематологическое отделение ЛОКБ.

У мужчины наблюдали двусторонний гидроторакс и дыхательную недостаточность, он буквально зарос опухолью. Ему экстренно начали проводить комбинированную иммунохимиотерапию. Лечение дало положительный результат.

Сейчас Юрий чувствует себя лучше и пытается восстановиться после тяжелой болезни.