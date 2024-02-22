Гематологи ЛОКБ спасли мужчину с агрессивной лимфомой

Автор: Сергей Агутин
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Врачи Ленинградской областной больницы поставили на ноги 64-летнего пациента. За помощью мужчина обратился в тяжелом состоянии. У него диагностировали агрессивную мантийно-клеточную лимфому.

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Фото: Ленинградская областная клиническая больница

Год назад Юрий начал ощущать сильную слабость и затрудненное дыхание, резко похудел почти на 30 килограммов. Выявлять болезнь и назначать лечение его направили в онкогематологическое отделение ЛОКБ.

У мужчины наблюдали двусторонний гидроторакс и дыхательную недостаточность, он буквально зарос опухолью. Ему экстренно начали проводить комбинированную иммунохимиотерапию. Лечение дало положительный результат.

Сейчас Юрий чувствует себя лучше и пытается восстановиться после тяжелой болезни.

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