Финляндия хочет навсегда закрыть временные пункты пропуска на границе с Россией

Автор: Сергей Агутин
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Пограничная служба Финляндии хочет навсегда закрыть временные пункты пропуска на восточной границе в Париккале и Лиекса-Инари.  

На временных пунктах пересечения границы уже около двух лет не было трансграничного движения. Его остановили в Париккале из-за санкций ЕС, а в Лиекса-Инари – из-за прекращения импорта древесины.

Решения по пунктам пропуска ожидаются весной или летом 2024 года.

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