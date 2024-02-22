Финляндия хочет навсегда закрыть временные пункты пропуска на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии хочет навсегда закрыть временные пункты пропуска на восточной границе в Париккале и Лиекса-Инари.

На временных пунктах пересечения границы уже около двух лет не было трансграничного движения. Его остановили в Париккале из-за санкций ЕС, а в Лиекса-Инари – из-за прекращения импорта древесины.

Решения по пунктам пропуска ожидаются весной или летом 2024 года.