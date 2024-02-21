Yle: в Финляндии эпидемия, болеют в основном младенцы и дети

Уже несколько недель в Финляндии действует вирус, от которого в основном страдают младенцы и дети. Некоторые из них находятся в реанимации. Об этом 21 февраля сообщает Yle.

Речь идет о респираторно-синцитиальном вирусе, который является основной причиной инфекций нижних дыхательных путей у новорожденных и детей, например, бронхиолита.

По данным службы социального обеспечения Центральной Финляндии, детское отделение больницы Nova и отделение неотложной помощи переполнены с января 2024 года. Количество пациентов с вирусом остается на одном уровне.

По словам главврача отделения больницы Nova Евы Аалтонен, вирус распространился по всей Финляндии. Симптомы: учащенное и затрудненное дыхание, заложенность носа, кашель и затруднения при еде.