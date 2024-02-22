Сосредоточение военной силы на границах
Виктор Хренин обозначил, что на границе Украины и Белоруссии сосредоточилась группировка численностью примерно 112-114 тысяч украинских бойцов. При этом он отметил, что сложившаяся ситуация не требует от Минска увеличения военного присутствия на границе.
Для непосредственной охраны границы ВСУ используют около 17 тысяч человек, сказано в публикации издания «РИА Новости».
Напомним, что в декабре 2023-го госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщал, что армия Украины минировала территорию на границе между странами.
Ударные группировки
По словам министра обороны, под видом учений НАТО могут организовываться ударные группировки. Он уточнил, что ответ будет «максимально адекватным».
Он заявил, что все самолёты, нарушившие воздушное пространство страны, будут ликвидированы.
Учения НАТО «Защитник-2024» начались в начале февраля этого года и продлятся до мая. По данным Минска, морские группировки альянса находятся в Балтийском и Средиземном морях с крылатыми ракетами «Томагавк».
Запад готовится к возможной войне
Запад, по словам министра, начал активную подготовку к военным действиям.
Он также сообщил, что западные страны ведут активные разведывательные действия на территории России и Белоруссии, пишет «RT на русском».
В эфире он назвал «глупостью» стремление Запада нанести стратегическое поражение РФ.
Отметим, что 14 февраля чешское издание Časopis argument публиковало информацию о том, что в случае возможного конфликта НАТО с Россией Североатлантический альянс будет нацелен на Калининградскую область.
А на днях глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опасения относительно возможного начала третьей мировой войны имеют реальные основания. Он призвал силовиков готовиться к войне ментально и стратегически.
В СМИ сообщается, что страны Запада заявили о новых поставках боевой техники Украине. Сравнивая предполагаемые объёмы снабжения этого года с этим же периодом прошлого, получается, что они намного меньше и более скромные.
Про совместные с Россией военные учения
Учения региональной группировки войск России и Белоруссии пройдёт в 2025 году на территории Белоруссии. Ещё в 2009 году главы государств приняли решение, что они будут проводиться каждый два года в одной из стран. Хренин подчеркнул, что основной задачей является защита и обеспечение военной безопасности Союзного государства.