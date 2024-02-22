Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в эфире телеканала «Россия 24» сделал несколько заявлений, которые касаются России. Рассказываем, о чём шла речь.

Сосредоточение военной силы на границах

Виктор Хренин обозначил, что на границе Украины и Белоруссии сосредоточилась группировка численностью примерно 112-114 тысяч украинских бойцов. При этом он отметил, что сложившаяся ситуация не требует от Минска увеличения военного присутствия на границе.

«Для нас больше угроза — со стороны диверсионных групп, которые идут со стороны Украины», — приводит его слова «ТАСС»

Для непосредственной охраны границы ВСУ используют около 17 тысяч человек, сказано в публикации издания «РИА Новости».

Напомним, что в декабре 2023-го госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщал, что армия Украины минировала территорию на границе между странами.

«На южных рубежах украинской стороной продолжается установка фортификационного оборудования, а также минирование своей территории», — сказал он.

Ударные группировки

По словам министра обороны, под видом учений НАТО могут организовываться ударные группировки. Он уточнил, что ответ будет «максимально адекватным».

«Фиксируем активное перемещение. Задача главнокомандующим поставлена — не проспать. Ведь под видом учений могут создаваться ударные группировки Это самая главная для нас задача — видеть, создаются ли эти группировки или нет. В рамках учений, которые они заявили, у них сейчас происходит этап создания группировок. На какие полигоны они приходят, их состав, внимательно оцениваем и наблюдаем дальше. Если это действительно начнет превращаться в создание более мощных группировок или еще чего-то, будет ответная реакция конечно с нашей стороны», — озвучил Хренин.

Он заявил, что все самолёты, нарушившие воздушное пространство страны, будут ликвидированы.

«Если уже совсем потерянные тормоза с их стороны, конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем».

Учения НАТО «Защитник-2024» начались в начале февраля этого года и продлятся до мая. По данным Минска, морские группировки альянса находятся в Балтийском и Средиземном морях с крылатыми ракетами «Томагавк».

Запад готовится к возможной войне

Запад, по словам министра, начал активную подготовку к военным действиям.

«На сегодняшний день мы видим заблаговременный комплекс мероприятий, который проводит Западная Европа во главе с США для подготовки к военным действиям», — констатировал Хренин.

Он также сообщил, что западные страны ведут активные разведывательные действия на территории России и Белоруссии, пишет «RT на русском».

В эфире он назвал «глупостью» стремление Запада нанести стратегическое поражение РФ.

«К чему они готовятся? «Нанести стратегическое поражение России». Что это за глупость? Ну сколько уже пытались его нанести?», — приводит его слова «РИА Новости»

Отметим, что 14 февраля чешское издание Časopis argument публиковало информацию о том, что в случае возможного конфликта НАТО с Россией Североатлантический альянс будет нацелен на Калининградскую область.

А на днях глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опасения относительно возможного начала третьей мировой войны имеют реальные основания. Он призвал силовиков готовиться к войне ментально и стратегически.

«Нам война не нужна, поэтому мы должны быть к ней готовы и ментально, и стратегически. Что касается осознания серьезности момента. Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Не в силах снять напряжение и международное право», — приводит его слова агентство «БелТА», которые цитировал «РБК»

В СМИ сообщается, что страны Запада заявили о новых поставках боевой техники Украине. Сравнивая предполагаемые объёмы снабжения этого года с этим же периодом прошлого, получается, что они намного меньше и более скромные.

Про совместные с Россией военные учения

Учения региональной группировки войск России и Белоруссии пройдёт в 2025 году на территории Белоруссии. Ещё в 2009 году главы государств приняли решение, что они будут проводиться каждый два года в одной из стран. Хренин подчеркнул, что основной задачей является защита и обеспечение военной безопасности Союзного государства.