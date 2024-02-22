Стало известно, какие штрафы будут грозить россиянам за игнорирование борщевика на участках

Автор: Анастасия Щербакова
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Закон, обязывающий граждан уничтожать сорняки на своей территории, был принят в первом чтении.

В среду, 21 февраля, Госдума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с борщевиком. Согласно документу, россияне должны будут предпринимать меры для уничтожения сорняка на своих участках.

Как следует из текста документа, за игнорирование требований собственникам будут грозить внушительные штрафы. В частности, для физлиц хотят установить денежную санкцию в размере от 20 до 50 тысяч рублей, а для компаний – от 400 до 700 тысяч рублей, пишет «МК».

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20.02.2024 110
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