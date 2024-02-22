Почти 70 тысяч ленинградцев стали активными пользователями приложения Госуслуги.Дом

Самыми популярными разделами у пользователей стали передача показаний счетчиков и оплата квитанций.

«Жители оплачивают через приложение жилищно-коммунальные услуги, передают показания счетчиков, направляют обращения в управляющие компании и контролирующие организации, общаются в домовых чатах. Собственники могут изучать здесь отчеты по доходам и расходам управляющих организаций за прошлые годы, получать информацию о сроках капремонта своего дома», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков.

Приложение «Госуслуги. Дом» значительно экономит время и упрощает взаимодействие не только с коммунальными службами, но и управляющими компаниями. В приложении можно: изучать отчеты по доходам и расходам УК, направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и Госжилнадзор. Для оплаты необходимо в разделе «Оплата» нажать на платежный документ. — Откроется экран просмотра деталей поставщика услуг.

Для начала работы с приложением нужно загрузить его на телефон из магазина приложений: RuStore, AppStore, Google Play.

В этом году комитет цифрового развития Ленинградкой области запустил 24 новые цифровые услуги на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Подобрать услуги в зависимости от жизненной ситуации поможет специальный сервис.