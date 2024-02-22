Латвия установила запрет на ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии

При этом ограничения не коснутся сельхозпродуктов, которые следуют через Латвию транзитом в другие европейские страны.

В четверг, 22 февраля, парламент Латвии принял решение запретить импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии.

Сейм принял поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые запрещают ввоз сельскохозяйственной и кормовой продукции для потребления в Латвии из России и Белоруссии», — приводит сообщение РИА Новости.