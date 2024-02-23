Иномарка сгорела в Выборгском районе

Nissan Primera загорелся 22 февраля около 03:00 в Светогорске Выборгского района. В результате пожара иномарка полностью выгорела.

На место происшествия работали дежурные смены 108-й пожарной части и 95-й пожарно-спасательной части, восемь человек и две спецмашины. В 03:20 пожар был ликвидирован. О пострадавших не сообщается.

Иномарка 2002 года выпуска принадлежит 27-летнему жителю Выборга. Она была припаркована возле дома на улице Пограничной. С июля 2023 года на ней установлены архивные номера.