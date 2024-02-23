Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» 

На 57-м году ушел из жизни Константин Капитан, российский юморист, шоумен, актер кино и сериалов, режиссер и телеведущий. Информация об этом появилась в его аккаунте в соцсети.

«Константин Капитан оставил после себя уникальное Наследие. Давайте с благодарностью сохраним его. И сохраним светлую память о нашем Капитане», – сказано в некрологе

Константин Капитан родился в 1967 году в Братске, в 1993-м окончил ЛГИТМиК по специальности «актер музыкально-речевой эстрады». Сценическую карьеру начал в студенческом театре. Снимался с 1990-х: «Тайны следствия», «Дорожный патруль», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Такая работа» и другие.