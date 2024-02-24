Бывший главный тренер сборной Китая по футболу получил пожизненный срок за коррупцию

Автор: Гузель Галимова
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Бывший главный тренер сборной Китая по футболу Ли Те приговорен к пожизненному заключению.

Как пишет издание «Чемпионат», во время допроса Ли Те признался, что неоднократно брал взятки. В частности, обвиняемый за €390 тыс. выкупил место главного тренера национальной сборной Китая, которое он возглавлял с 2019 по 2021 год. Также он неоднократно становился соорганизатором договорных матчей во второй китайской лиге.

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02.10.2023 460
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