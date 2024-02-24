Бывший главный тренер сборной Китая по футболу получил пожизненный срок за коррупцию

Бывший главный тренер сборной Китая по футболу Ли Те приговорен к пожизненному заключению.

Как пишет издание «Чемпионат», во время допроса Ли Те признался, что неоднократно брал взятки. В частности, обвиняемый за €390 тыс. выкупил место главного тренера национальной сборной Китая, которое он возглавлял с 2019 по 2021 год. Также он неоднократно становился соорганизатором договорных матчей во второй китайской лиге.