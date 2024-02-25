Потепление в Петербурге и Ленобласти сбило режим у ежей: зверьки начали выходить из спячки

Животные на фоне роста температуры начали выходить из спячки раньше срока.
Жители Петербурга публикуют в соцсетях кадры пробудившихся после спячки ежей. Обычно эти животные находятся в глубоком сне аж до апреля. Однако потепление, нагрянувшее в регион, сбило режим у зверьков.
Он прятался под трансформаторной будкой с северной стороны, — прокомментировал автор фото.
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21.02.2024 180