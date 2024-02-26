Глава ДНР Пушилин: Авдеевка полностью зачищена

Глава ДНР Пушилин заявил, что Авдеевка полностью зачищена, но не до конца разминирована.

«Авдеевка зачищена. Но это не значит, что разминирована и там нет никаких опасностей», — сказал он.

По мнению главы ДНР, сейчас есть все предпосылки для восстановления города. После разминирования и разбора завалов специалисты разработают соответствующий мастер-план.

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Ранее сообщалось, что во время операции по освобождению Авдеевки российские бойцы отбросили украинские войска более чем на 10 километров.