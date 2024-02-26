Истощенную и ободранную лису заметили на улицах Выборга

Явно больное животное искало еду на Большой Каменной улице.
На Большой Каменной улице в Выборге, у магазина «Дикси» прохожие заметили лису. Судя по внешнему виду животного, оно явно чем-то болеет. Несчастный зверь рыскала по округе в поисках еды.
Будьте осторожны. В районе «Дикси» на Большой Каменной бегает лиса. Наверняка зверь болен, — пишет автор ролика.
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