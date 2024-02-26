Путин подписал закон о самозапрете кредитов

Автор: Анастасия Щербакова
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Такое право у россиян появится с 1 марта 2025 года. 

Президент России Владимир Путин 26 февраля подписал новый закон о праве граждан оформлять самозапрет на кредиты. Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года, передает РИА Новости.

В Госдуме ранее отмечали, что главная цель нового закона — защитить граждан от мошенников.

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25.02.2024 63
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