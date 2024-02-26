Ленинградцам напомнили о правилах безопасности на заледеневших водоемах

В регионе уже несколько дней наблюдается плюсовая температура, что провоцирует постепенное оттаивание водоемов. Нахождение на них может быть опасно.
Аварийно-спасательная служба ЛО призывает местных жителей соблюдать правила безопасности на льду и публикует специальную памятку.
Так, спасатели просят ленинградцев следовать следующим рекомендациям:
- Избегать скопления людей в одном месте на замерзшем водоеме и предупреждать их об опасности.
- Не выходить на лед в период его замерзания, таяния, а также ночью.
- Не проверять лед на прочность.
- Не выходить на застывшие водоемы в состоянии алкогольного опьянения.
- Не бурить несколько лунок в одном месте.
- Использовать спасательные жилеты при активном отдыхе на льду.
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25.02.2024 116