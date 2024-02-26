Ленинградцам напомнили о правилах безопасности на заледеневших водоемах

Автор: Анастасия Щербакова
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В регионе уже несколько дней наблюдается плюсовая температура, что провоцирует постепенное оттаивание водоемов. Нахождение на них может быть опасно.

Аварийно-спасательная служба ЛО призывает местных жителей соблюдать правила безопасности на льду и публикует специальную памятку.

Так, спасатели просят ленинградцев следовать следующим рекомендациям:

  1. Избегать скопления людей в одном месте на замерзшем водоеме и предупреждать их об опасности.
  2. Не выходить на лед в период его замерзания, таяния, а также ночью.
  3. Не проверять лед на прочность.
  4. Не выходить на застывшие водоемы в состоянии алкогольного опьянения.
  5. Не бурить несколько лунок в одном месте.
  6. Использовать спасательные жилеты при активном отдыхе на льду.
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