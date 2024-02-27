Травмой глаза закончилось застолье в Бокситогорске

Двое жителей Бокситогорска ночью 25 февраля распивали спиртное. Возник конфликт, и 35-летний мужчина ударил неизвестный предметом в глаз своего 37-летнего знакомого.
Пострадавший обратился в больницу. У него диагностировали проникающее ранение правого глазного яблока. Нападавшего задержали 26 февраля.
Известно, что задержанный судим за избиение человека до смерти, подозревался в краже, побоях и причинении вреда здоровью средней тяжести. Решается вопрос об уголовном деле.
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