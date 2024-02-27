Травмой глаза закончилось застолье в Бокситогорске

Двое жителей Бокситогорска ночью 25 февраля распивали спиртное. Возник конфликт, и 35-летний мужчина ударил неизвестный предметом в глаз своего 37-летнего знакомого.

Пострадавший обратился в больницу. У него диагностировали проникающее ранение правого глазного яблока. Нападавшего задержали 26 февраля.

Известно, что задержанный судим за избиение человека до смерти, подозревался в краже, побоях и причинении вреда здоровью средней тяжести. Решается вопрос об уголовном деле.