Травмой глаза закончилось застолье в Бокситогорске

Автор: Сергей Агутин
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Двое жителей Бокситогорска ночью 25 февраля распивали спиртное. Возник конфликт, и 35-летний мужчина ударил неизвестный предметом в глаз своего 37-летнего знакомого.

Пострадавший обратился в больницу. У него диагностировали проникающее ранение правого глазного яблока. Нападавшего задержали 26 февраля.

Известно, что задержанный судим за избиение человека до смерти, подозревался в краже, побоях и причинении вреда здоровью средней тяжести. Решается вопрос об уголовном деле.

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21.05.2022 15194
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