Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем ВК-сообществе 26 февраля.

Так, в период с 19 по 25 февраля 2024 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 8 раз. В том числе:

к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 1 раз (спасен 1 человек, погиб 1 человек);

к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) – 1 раз (спасено 2 человека);

к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 2 раза (спасено 4 человека).