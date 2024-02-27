Момент жуткого ДТП в Красном Селе попал на видео: пассажирка при ударе вылетела через окно

Автор: Анастасия Щербакова
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«Жигули» выезжал со второстепенной дороги и не уступил «КИА», что привело к сильнейшему столкновению.

В Красном Селе 27 февраля произошла серьезная авария. В результате столкновения пассажирка «Жигули» вылетела через заднее окно на улицу. Вероятно, женщина не была пристегнута. Чудом пострадавшая осталась жива, с места ДТП ее госпитализировали в больницу.

Судя по кадрам, виновник аварии — водитель отечественного авто, который не уступил дорогу «КИА». Состояние других участников ДТП пока неизвестно. Видео публикует Mash на Мойке.

 

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