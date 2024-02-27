Выбрать участок для реализации инвестпроекта в Ленобласти можно на специальной карте

Инвестиционную карту России разработало Минэкономразвития России. Ленобласть вошла в число 14 лучших регионов России по работе на новом ресурсе
На карте представлено более 14 тысяч площадок под производства. Также в Ленобласти продолжает работать свой удобный интерактивный инструмент для инвесторов — карта ИРИС. В настоящий момент на ней представлено 289 свободных участков.
Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.
Отметим, что на сайте 813.ru открылась Линия прямых обращений. В течение суток, после рассмотрения обращения, специалист Фонда свяжется с Вами и проконсультирует по вашему вопросу или предложению, а также дальнейшему статусу обращения.