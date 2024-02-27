Выбрать участок для реализации инвестпроекта в Ленобласти можно на специальной карте

Инвестиционную карту России разработало Минэкономразвития России. Ленобласть вошла в число 14 лучших регионов России по работе на новом ресурсе

«Ленинградская область остается инвестиционно привлекательным регионом. На текущий момент инвестпортфель насчитывает 274 активных проекта с суммарным объемом инвестиций в 6,5 трлн рублей. Взаимодействие с бизнесом настроено максимально удобно и прозрачно, в том числе внедрение всех пяти элементов регионального инвестиционного стандарта», – прокомментировал председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

На карте представлено более 14 тысяч площадок под производства. Также в Ленобласти продолжает работать свой удобный интерактивный инструмент для инвесторов — карта ИРИС. В настоящий момент на ней представлено 289 свободных участков.

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Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.

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