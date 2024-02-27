В Финляндии не будут закрывать русские школы после прошедших протестов

Финское правительство передумало закрывать школы с углубленным изучением русского языка.
Это подтвердила жительница Иматры Мария, которая получила от местных властей соответствующее письмо. Такие же документы разослали и другим родителям, чьи дети обучаются в школах с углубленным изучением русского языка.
Как пишет RT, финские власти передумали закрывать русские школы после протестных акций. Проведенная после демонстраций проверка постановила, что правовых оснований для закрытия учебных заведений нет.
Вам будет интересно
Страны Европы не поддержали идею президента Франции Макрона направить на Украину войска. В их числе, например, Германия, Италия и Финляндия. Как...
27.02.2024 31