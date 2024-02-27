В Финляндии не будут закрывать русские школы после прошедших протестов

Финское правительство передумало закрывать школы с углубленным изучением русского языка.

Это подтвердила жительница Иматры Мария, которая получила от местных властей соответствующее письмо. Такие же документы разослали и другим родителям, чьи дети обучаются в школах с углубленным изучением русского языка.

Как пишет RT, финские власти передумали закрывать русские школы после протестных акций. Проведенная после демонстраций проверка постановила, что правовых оснований для закрытия учебных заведений нет.