На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 28 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 57,74,76-78,80,84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;

км 39 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

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М-10 «Россия»:

км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 624, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт информационного дорожного знака.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 46-48 ограничение движения на Большую Ижору с 09:00 до 18:00. Ямочный ремонт.

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 110,130,148 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

А-114 «Вологда»:

км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 467,468 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

А-180 «Нарва»:

км 71-89 ограничение движения в обе стороны с 09:00-18:00. Ямочный ремонт.

А-181 «Скандинавия»:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и барьерного ограждения от снежных валов;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и очистка дорожных знаков;

подъезд к МАПП «Брусничное» км 1-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка дорожных знаков;

транспортная развязка 145-й км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;

км 162-164 ограничение скорости движения в сторону Государственной границы РФ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30, км 110-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером.

А-121 «Сортавала»: