Ребенку из Ленобласти обожгли газом глаз в Петербурге

В полицию ночью 27 февраля сообщили о госпитализации девятилетнего мальчика с проспекта Большевиков в Санкт-Петербурге. Врачи диагностировали ожог глаза.

По предварительным данным, ребенок шел вместе с отцом по двору дома на проспекте Большевиков, когда сзади подъехал Hyundai Solaris. Водитель настойчиво сигналил и требовал его пропустить, но взрослый отказался.

Тогда шофер открыл окно и распылил содержимое газового баллончика. Ветром струю снесло на ребенка. Семья мальчика живет в Новосаратовке Всеволожского района, ранее в поле зрения полиции не попадала.