Ребенку из Ленобласти обожгли газом глаз в Петербурге

В полицию ночью 27 февраля сообщили о госпитализации девятилетнего мальчика с проспекта Большевиков в Санкт-Петербурге. Врачи диагностировали ожог глаза.
По предварительным данным, ребенок шел вместе с отцом по двору дома на проспекте Большевиков, когда сзади подъехал Hyundai Solaris. Водитель настойчиво сигналил и требовал его пропустить, но взрослый отказался.
Тогда шофер открыл окно и распылил содержимое газового баллончика. Ветром струю снесло на ребенка. Семья мальчика живет в Новосаратовке Всеволожского района, ранее в поле зрения полиции не попадала.
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14.01.2023 5864