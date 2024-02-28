Латвия продлила запрет на въезд россиян до марта 2025 года

Власти Латвии продлили еще на год, до марта 2025 года, ограничения на въезд россиян в республику, сообщается на сайте латвийского МИД.
«Кабинет министров решил продлить ограничения на въезд граждан Российской Федерации в Латвию», — уточнили в ведомстве, отметив, что предыдущие меры действовали до 4 марта текущего года.
Россияне не смогут посещать страну с целью туризма и отдыха. Впервые это решение было принято 19 сентября 2022 года, аналогичные меры ввели Литва, Эстония и Польша.
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22.02.2024 133