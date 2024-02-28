В Петербурге выпустили тысячный трамвай «Богатырь М»

В Санкт-Петербурге 1000-й трамвай «Богатырь М» производства «ПК Транспортные системы» выйдет на трамвайный маршрут № 60. У транспорта низкий уровень пола.

Он оборудован системой помощи водителю с элементами автопилотирования и адаптирован для маломобильных граждан.

На момент подготовки публикации Горэлектротранс» принял на баланс 218 трамваев и 87 троллейбусов, произведенных «ПК Транспортные системы». До 2026 года предприятие планирует поставить городу 116 трамваев разной вместимости.