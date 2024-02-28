В Петербурге выпустили тысячный трамвай «Богатырь М»

В Санкт-Петербурге 1000-й трамвай «Богатырь М» производства «ПК Транспортные системы» выйдет на трамвайный маршрут № 60. У транспорта низкий уровень пола.
Он оборудован системой помощи водителю с элементами автопилотирования и адаптирован для маломобильных граждан.
На момент подготовки публикации Горэлектротранс» принял на баланс 218 трамваев и 87 троллейбусов, произведенных «ПК Транспортные системы». До 2026 года предприятие планирует поставить городу 116 трамваев разной вместимости.
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07.08.2023 2296