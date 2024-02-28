Скелеты мужчин обнаружены в Ленобласти  

В экстренные службы утром 27 февраля сообщили об останках человека, обнаруженных в здании бывшего известкового завода возле железнодорожной станции в поселке Вруда Волосовского района.

На месте происшествия патрульные нашли тело мужчины. Судя по состоянию, оно пролежало в здании долго.

В полицию Кировского района 27 февраля сообщили о теле человека в лесу возле базы стройматериалов в поселке Мга. Усопший лежал в 15 метрах от дороги и, судя по состоянию останков, пробыл там долго. В погибшем предварительно опознали 27-летнего мужчину.

Причины и обстоятельства смерти мужчин установит экспертиза.