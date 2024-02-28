Деньги и украшения украли из квартиры во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 27 февраля обратилась 69-летняя жительница Мурино. Ее квартиру на шестом этаже дома на улице Екатерининской обворовали.
Добычей вора стали деньги и золотые украшения. Материальный ущерб пострадавшей составил 90 тысяч рублей. По словам женщины, квартира была без присмотра три дня.
Заведено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище. По предварительным данным, входная дверь и окна в квартире не повреждены.
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17.06.2023 1584