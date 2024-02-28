Поезд сбил 80-летнего мужчину во Всеволожском районе

Наезд на человека произошел на станции Токсово. Личность погибшего установлена, это 80-летний ленинградец.
По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути по оборудованному пешеходному переходу. Но на запрещающий сигнал светофора и перед приближающимся подвижным составом.
Машинист применил сигнал повышенной громкости и экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В транспортной полиции напоминают, что большинство ЧП происходит из-за невнимательности пешеходов.
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19.08.2022 2480