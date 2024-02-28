Поезд сбил 80-летнего мужчину во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Наезд на человека произошел на станции Токсово. Личность погибшего установлена, это 80-летний ленинградец.

Baltphoto/ Андрей Пронин
Фото: Baltphoto.ru

По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути по оборудованному пешеходному переходу. Но на запрещающий сигнал светофора и перед приближающимся подвижным составом.

Машинист применил сигнал повышенной громкости и экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В транспортной полиции напоминают, что большинство ЧП происходит из-за невнимательности пешеходов.

Вам будет интересно
Поезд сбил 80-летнего мужчину во Всеволожском районе токсово, Ленинградская область, Всеволожский район
Петербуржца случайно столкнули на рельсы на станции метро «Невский проспект»
По информации ivbg.ru, 17 августа в поликлинику № 114 Приморского района Санкт-Петербурга самостоятельно обратился 38-летний житель Коломяжского проспекта. По его словам, 12 августа в...
19.08.2022 2480
Автор