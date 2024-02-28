Жительницу Ленобласти задержали за обман трех пенсионерок в Петербурге

За обман трех пожилых жительниц Санкт-Петербурга по схеме «ваш родственник стал виновником ДТП» 26 февраля задержана 39-летняя жительница Новогорелово Ломоносовского района.

Мошенница звонила пенсионеркам и сообщала, что их родственники якобы стали виновниками аварий. Чтобы «избежали ответственности», требовались крупные денежные суммы.

Таким образом 20 февраля преступники получили от 91-летней женщины 100 тысяч рублей. На следующий день они убедили 94-летнюю пенсионерку передать курьеру 900 тысяч рублей. А 22 февраля забрали 360 тысяч рублей у еще одной 94-летней петербурженки.

Задержанная ранее подозревалась в аналогичном преступлении. В отношении нее заведены три уголовных дела.