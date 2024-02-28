В Ленобласти выбирают лучших работников системы образования

Начались испытания в пяти номинациях «Учитель года», «Воспитатель года», «Учитель-дефектолог года», «Библиотекарь года» и «Педагог-психолог года»

«Конкурс — это не только путь к развитию и новым профессиональным ступеням, но и признание вашего профессионализма и качества вашей деятельности. Мы гордимся вами. Желаем успехов, удачи, новых знаний, опыта и единомышленников», — поприветствовала участников председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва.

В этом году в конкурсных испытаниях профессионального педагогического мастерства принимают участие 69 педагогических работников.

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Напомним, что программа «Земский учитель» реализуется в Ленинградской области с 2020 года. Победители программы получают служебное жилье и единовременную выплату 1 млн рублей. За три года в ленинградские школы трудоустроено 9 педагогов: четыре педагога из Алтайского края, Брянской, Челябинской и Иркутской областей в 2021 году, трое педагогов переехали в регион в 2020 году. В 2022 году победителями стали два педагога.

В 2023 году благодаря программе 1 сентября 7 педагогов из разных регионов России приедут учить ребят из деревень и поселков Ленинградской области.