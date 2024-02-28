Временный мост появится на въезде в Выборг со стороны Приморского шоссе

Автор: Гузель Галимова
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К концу марта на въезде в Выборг со стороны Приморского шоссе обустроят временный мост, сообщили в комитете по дорожному хозяйству.

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Фото: t.me/dorogi_47

Движение на временную переправу переключится, пока строители будут ремонтировать мост и два путепровода на Балашовском шоссе, чтобы обеспечить нормальный проезд около судостроительного завода. Раньше конструкцию качало от машин.

Кроме того, по просьбе жителей был изменен график работ. Теперь специалисты по ночам будут красить железо, а днем обрабатывать его пескоструйным агрегатом. Сначала процесс шел параллельно, но тарахтение компрессора вечерами не нравилось местным.

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