В МВД предупредили россиян о новом виде мошенничества

Правоохранительные органы рассказали, какие письма на почте должны вызвать подозрения.

Россияне все чаще жалуются на рассылки по электронной почте с предупреждением, что якобы с их счетов будет списан новый налог. В письмах указывается, что, если человек срочно не зайдет в личный кабинет банка и не подпишет некое заявление на отказ от платежей, каждый месяц придется оплачивать десятки тысяч рублей в виде штрафов.

Потенциальной жертве предлагается перейти по ссылке и отменить некий налог. Делать этого ни в коем случае нельзя, даже если открывается сайт вашего банка. На самом деле это подделка.

Как только вы введете мобильный номер и нажмете на кнопку, предлагающую отменить налог, аферисты тут же заполучат доступ к вашим данным и смогут зайти в личный кабинет онлайн-банкинга.

Телеграм-канал «Вестник киберполиции России» предупреждает граждан, что подобные рассылки — очередные проделки мошенников.