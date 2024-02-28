В обновленный нацпроект «Образование» будет включена поддержка школьных музеев

Поддержка школьных музеев будет включена в обновленный нацпроект «Образование».

Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Ранее парламентарий направляла соответствующий депутатский запрос в Правительство РФ:

Предложения по содержанию нового национального проекта включают мероприятие, направленное на оснащение школьных музеев в общеобразовательных организациях, что будет способствовать сохранению и использованию в образовательном процессе объектов историко-культурного наследия, в том числе в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ, — написано в официальном ответе Министерства просвещения России.

Школьные музеи играют важную роль в краеведческом просвещении, гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей и молодежи нашей страны. В них хранятся архивные материалы об истории создания образовательной организации, о выдающихся выпускниках, включая Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации. В 2023 году 10 018 школам присвоены имена Героев, видных научных деятелей, деятелей искусства и спорта. Школьные музеи позволяют изучать историю России, родного края, своей малой Родины, а также помогают в восстановлении истории семьи. Поэтому так важно поддержать их развитие на федеральном уровне, — поделилась Ольга Занко.

Напомним, всего в России насчитывается более 22 тысяч школьных музеев. С 2020 года партия «Единая Россия», в рамках партийного проекта «Историческая память», проводит Всероссийский конкурс школьных музеев, целью которого является возрождение, развитие, популяризация музеев. В прошлом году в конкурсе приняли участие более 1,1 тысячи музеев школ, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования краеведческого и военно-исторического направления из 69 российских регионов. Всем музеи, занявшим призовые места, получают денежные сертификаты: по 500 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей на поддержку и развитие самого музея.