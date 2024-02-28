В Тосненском районе внедорожник вылетел в кювет после заноса на дороге. Водитель погиб

Пассажирка автомобиля выжила, но получила серьезные травмы.

В Тосненском районе 28 февраля произошло серьезное ДТП. Водитель внедорожника марки «Сузуки» не справился с управлением. В результате заноса машина вылетела в кювет.

Как передает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, мужчина, находившийся за рулем авто, погиб. Его пассажирка сейчас находится в больнице.

Прибыв на место происшествия спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно передали женщину сотрудникам скорой помощи, а также извлекли погибшего мужчину и передали сотрудникам полиции, — указано в сообщении.