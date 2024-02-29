На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 29 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 29 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 57, 74, 76-78, 80, 84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;

км 37, 39 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;

км 88-253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

М-10 «Россия»:

км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 624, 625 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, демонтаж информационного дорожного знака на П-образной опоре;

км 613 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, замена светофора Т7.

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А-181 «Магистральная»:

км 0-30, км 110-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 110,130,148 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

А-114 «Вологда»:

км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 409+500, 481 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

Р-23 «Псков»:

км 31-33 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 09:00 до 14:00, третья полоса закрыта, вторая и первая ограничение до 50 км/ч, замена секций барьерных ограждений.

А-181 «Скандинавия»:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и барьерного ограждения от снежных валов;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов с обочин;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и очистка дорожных знаков;

подъезд к МАПП «Брусничное» км 0-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00 ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 159-163 ограничение скорости движения в сторону Государственной границы РФ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.

А-121 «Сортавала»: