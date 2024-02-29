На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 29 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 29 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 57, 74, 76-78, 80, 84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
- км 37, 39 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
- км 88-253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 624, 625 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, демонтаж информационного дорожного знака на П-образной опоре;
- км 613 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, замена светофора Т7.
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28.02.2024 91
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, км 110-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 110,130,148 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 409+500, 481 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.
Р-23 «Псков»:
- км 31-33 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 09:00 до 14:00, третья полоса закрыта, вторая и первая ограничение до 50 км/ч, замена секций барьерных ограждений.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и барьерного ограждения от снежных валов;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов с обочин;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и очистка дорожных знаков;
- подъезд к МАПП «Брусничное» км 0-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00 ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 159-163 ограничение скорости движения в сторону Государственной границы РФ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.
А-121 «Сортавала»:
- км 9-27 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена дорожных знаков;
- км 58+660 (эстакада через ущелье) ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 09:00 до 18:00, ремонт деформационного шва;
- км 2-145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;
- км 48-71 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.