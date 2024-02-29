Врачи ЛОКБ удалили пациентке опухоль размером 10 сантиметров

Жительнице Ленинградской области Нине Васильевне еще 10 лет назад удалили злокачественное образование сигмовидной кишки. Но недавно у нее начались сильные боли в правом боку.

Причиной стало новообразование печени размером около 10 сантиметров. Результаты биопсии показали, что оно является метастазом от прошлой опухоли. Врачи Ленинградской областной клинической больницы столкнулись с нестандартным случаем. Обычно метастазы появляются в первые месяцы или годы, а не через 10 лет.

Пациентке провели несколько циклов химиотерапии, чтобы стабилизировать заболевание. После чего заведующий отделением абдоминальной онкологии Павел Сидорчук и заместитель главного врача по онкологии Глеб Хрыков успешно провели анатомическую резекцию двух сегментов печени. Теперь Нину Васильевну ждет период послеоперационной реабилитации.