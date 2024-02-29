Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что «не Россия начала войну на Донбассе, но страна сделает все, чтобы ее закончить».

«В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся наши стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 году, все сделано, или завершается работа», – заявил он.

Он напомнил, что гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» уже используется в зоне СВО. Испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон» завершаются, они подтвердили свои уникальные характеристики.

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