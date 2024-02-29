Пенсионер заблудился на льду Ладоги в Кировском районе

Автор: Сергей Агутин
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Дежурная смена ПСО Шлиссельбурга 29 февраля около 08:00 отреагировала на сигнал о пожилом мужчине на льду Ладожского озера. Пенсионер ловил рыбу, а на обратном пути не мог сориентироваться и найти дорогу к автомобилю.

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Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Спасатели на судне на воздушной подушке выехали на лед возле деревни Кобона, нашли мужчину и проводили к машине. Помощь врачей ему не потребовалась.

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22.12.2022 4636
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