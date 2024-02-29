Промышленное предприятие из Ленобласти отмечено на конкурсе самых информационно открытых российских компаний

28 февраля в Москве прошла ежегодная премия «Директор года», организованная Ассоциацией профессиональных директоров АНД и Российским союзом промышленников и предпринимателей. В рамках мероприятия были подведены итоги деятельности российских предприятий в сфере раскрытия информации. Отдельно отмечена работа Группы компаний «ФосАгро», чье предприятие работает в Волхове (Ленинградская область).

Специальная премия от информагентств Интерфакс и АК&М ежегодно присуждается за передовую практику раскрытия информации на фондовом рынке. Жюри конкурса высоко оценило общую приверженность предприятий принципам транспарентности.

«В пользу победителя говорит ежеквартальная публикация отчетности по МСФО и ее качество, подробное раскрытие нефинансовых данных», — сказал на церемонии председатель жюри премии, заместитель генерального директора Интерфакса Владимир Герасимов.

Жюри учитывает полноту и своевременность раскрытия компаниями отчетности, в том числе об устойчивом развитии, сообщений о корпоративных событиях, информации о конечных собственниках, корпоративном управлении, а также качество сайта компании.

«Мы уделяем особое внимание качеству и срокам раскрытия информации, поддержанию активных коммуникаций с инвесторами, журналистами, широким кругом заинтересованных лиц», — отметил председатель совета директоров компании Виктор Черепов.

Напомним, что в начале февраля деятельность химического комплекса из Ленобласти была отмечена наградами национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса».