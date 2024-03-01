Выпавшего из окна 11-летнего ребенка спасли врачи в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Хирурги медклиники имени К. А. Раухфуса в Санкт-Петербурге стабилизировали состояние 11-летнего ребенка, выпавшего из окна шестого этажа.  

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Фото: СПб ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса»

В приемное отделение ребенка доставили в крайне тяжелом состоянии. После первичного осмотра и обследований пострадавшего экстренно доставили в операционную. Там обработали и ушили раны, зафиксировали переломы, наложили гипс и провели операцию по ушиванию разрывов легкого.

В последующие дни состояние ребенка, находившегося в искусственной коме, стабилизировалось. Пострадавший начал усваивать питание, но все еще был подключен к аппарату ИВЛ. Спустя четыре дня ребенка вывели из комы и экстубировали.

Еще через два дня восстановилась функция легких. Спустя 10 дней после травмы пациенту провели последнюю операцию. Сейчас подросток стабилен, через три недели начнется реабилитация.

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23.03.2022 2413
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