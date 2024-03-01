Летом 2024 года самолеты между Петербургом и Москвой будут летать каждые 15 минут

Автор: Сергей Агутин
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В период с июня по сентябрь 2024 года из аэропорта Санкт-Петербург Москву будет совершено рекордное количество перелетов, сообщает «Патрульный Петербурга».

В среднем в день будет выполняться по 83 перелета в каждую сторону. Также появится новый тариф, по которому пассажиры смогут пройти предполетные процедуры в аэропорту в упрощенном режиме.

Таким образом может быть достигнуто преимущество воздушных перелетов перед поездками на ускоренных поездах.

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06.05.2023 1470
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