Летом 2024 года самолеты между Петербургом и Москвой будут летать каждые 15 минут

В период с июня по сентябрь 2024 года из аэропорта Санкт-Петербург Москву будет совершено рекордное количество перелетов, сообщает «Патрульный Петербурга».

В среднем в день будет выполняться по 83 перелета в каждую сторону. Также появится новый тариф, по которому пассажиры смогут пройти предполетные процедуры в аэропорту в упрощенном режиме.

Таким образом может быть достигнуто преимущество воздушных перелетов перед поездками на ускоренных поездах.