Гребень антициклона повлияет на погоду в Петербурге сегодня и в выходные

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 марта в Санкт-Петербурге облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков.

Ветер южных направлений, слабый. Температура днем +3… +5 °C.

Как сообщает центр «ФОБОС», 1 марта влияние гребня антициклона на погоду региона станет более заметным. В облаках появятся прояснения, температура продолжит превышать средние показатели.

В выходные теплая и сухая погода сохранится, в субботу возможны +6 °C. По ночам 0… -2 °C.