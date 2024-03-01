Гребень антициклона повлияет на погоду в Петербурге сегодня и в выходные

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 марта в Санкт-Петербурге облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков.
Ветер южных направлений, слабый. Температура днем +3… +5 °C.
Как сообщает центр «ФОБОС», 1 марта влияние гребня антициклона на погоду региона станет более заметным. В облаках появятся прояснения, температура продолжит превышать средние показатели.
В выходные теплая и сухая погода сохранится, в субботу возможны +6 °C. По ночам 0… -2 °C.
Вам будет интересно
Биолог и автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков опубликовал видео с дикими свиньями, снятое видеоловушкой в Приозерском районе....
26.06.2023 2290